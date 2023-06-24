أمير عبد اللهيان يبحث مع لافروف آخر التطورات في روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الروسي سيرغي لافروف آخر التطورات في روسيا.

واكد امير عبد اللهيان لنظيره الروسي خلال الاتصال سيادة القانون في روسيا، منتقداً أيّ تدخلٍ خارجي في الشؤون الداخلية للدول.

ووصف وزير الخارجية الايراني، الظروف الراهنة في روسيا بانها شأن داخلي بامتياز، ومعربا عن يقينه بان الحكومة الروسية قادرة على تجاوز هذه المرحلة.

في المقابل، اشار "لافروف" الى تصريحات رئيس الجمهورية الروسي "فلاديمير بوتين" حول فرض سيادة القانون على كامل الاراضي الروسية، قائلا لنظيره الايراني : روسيا ستجتاز هذه المرحلة.

كما اعتبر وزير الخارجية الروسي في هذا الاتصال، العلاقات بين موسكو وطهران، رفيعة المستوى، مع تاكيده على متابعة التوافقات الثنائية.

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