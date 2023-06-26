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٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١٢:٠٣ م

قائد في حرس الثورة: لا توجد مشاكل على حدود بلادنا

قائد في حرس الثورة: لا توجد مشاكل على حدود بلادنا

أكد نائب قائد القوة البریة لحرس الثورة الاسلامیة للشؤون التنسیقیة، العمید علی اكبر بور جمشیدیان أنه لا توجد مشاكل في حدود بلادنا وإيران تتمتع بحدود أكثر امانا في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد علي أكبر بورجمشيديان في تصريحات صحفية، أنه لا توجد مشاكل في حدود بلادنا، مؤكدا: ان الجمهورية الإسلامية لديها أكثر الحدود أمانًا في المنطقة".

كما أشار نائب قائد القوة البریة لحرس الثورة الاسلامیة للشؤون التنسیقیة إلى تمشيط مقرات الإرهابيين والعصابات في مرتفعات كردستان، قائلا: "طالما يكون رجس في أي جزء من بلادنا، فإن القوات المسلحة ستتخذ إجراءات بالتأكيد في تلك المناطق".

وأكد أنه لا نقبل بحدوث أى خلل في مجال أمن البلاد، مؤكدا: "أينما كان هناك تلوث من حيث وجود الأوغاد ومناهضين للثورة، فسيتم بالتأكيد التعامل معه".

/انتهى/

رمز الخبر 1934397

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