قائد في حرس الثورة: لا توجد مشاكل على حدود بلادنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد علي أكبر بورجمشيديان في تصريحات صحفية، أنه لا توجد مشاكل في حدود بلادنا، مؤكدا: ان الجمهورية الإسلامية لديها أكثر الحدود أمانًا في المنطقة".

كما أشار نائب قائد القوة البریة لحرس الثورة الاسلامیة للشؤون التنسیقیة إلى تمشيط مقرات الإرهابيين والعصابات في مرتفعات كردستان، قائلا: "طالما يكون رجس في أي جزء من بلادنا، فإن القوات المسلحة ستتخذ إجراءات بالتأكيد في تلك المناطق".

وأكد أنه لا نقبل بحدوث أى خلل في مجال أمن البلاد، مؤكدا: "أينما كان هناك تلوث من حيث وجود الأوغاد ومناهضين للثورة، فسيتم بالتأكيد التعامل معه".

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