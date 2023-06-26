العميد شفيعي: الدفاع الجوي اصبح اليوم بامتلاكه قوة خبيرة الى جانب المعدات المحلية في ذروة نموه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن العلاقات العامة للجيش، التقى العميد حسين شفيعي القائد العسكري للجيش في محافظتي أذربيجان الشرقية وأردبيل مع العميد عباس عظيمي قائد منطقة الدفاع الجوي في شمال غرب البلاد.

وذكر العميد شفيعي في هذا اللقاء أن منتسبي قوات الدفاع الجوي أحدثوا تغييرا كبيرا في منظومة الدفاع الجوي في البلاد بعملهم وجهودهم الجهادية.

وأشار العميد شفيعي إلى أن الدفاع الجوي وصل إلى ذروة النمو والردع من خلال الدخول في مجالات الرادار والصواريخ الكبيرة وبامتلاك قوة بشرية خبيرة وذكية إلى جانب المعدات المحلية.

وأشار قائد منطقة الدفاع الجوي لشمال غرب البلاد في هذا الاجتماع إلى أن التعاون الوثيق بين قوات الدفاع الجوي والمراكز الأكاديمية والشركات القائمة على المعرفة أدى إلى تطوير هذه القوة ونموها وازدهارها، وقال: التعاون والتعاطف الذي نشأ بين القوات المسلحة للأمن يحكم كامل عبر الحدود الجوية للجمهورية الإسلامية.

وأكد العميد عظيمي: أن قوة الدفاع الجوي للجيش في أعلى مستويات الجاهزية القتالية، وإذا كان هناك تهديد وخطوة خاطئة من قبل الأعداء، فإنهم سيواجهون قبضة قوية وإرادة فولاذية من المدافعين عن السماء.