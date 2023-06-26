وزير الداخلية الإيراني: مجموعة العمل المالي(FATF) أفقدت فاعليتها بسبب أداء الغرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الداخلية الإيراني قال في تصريحات على هامش مراسم اليوم العالمي لمكافحة المخدرات: "ان إيران قدمت نحو 3800 شهيد و 12 ألف محارب قديم في مجال مكافحة المخدرات، كما استشهد 13 شخصًا منهم مؤخرًا".

وبشأن أهمية الحدود الشرقية لأمن البلاد، أضاف وحيدي: "الحدود الشرقية كانت دائما مهمة، وكانت هناك خطط في الماضي لإغلاق الحدود والتي لم تكن كاملة، والآن هناك خطة كاملة أخرى على جدول الأعمال، ونتمنى ان يتحقق ذلك في الوقت المناسب".

وتابع: "من أهم انتقاداتنا في قضية المخدرات أنه للأسف، على الرغم من حقيقة أن المنظمات والدول التي تدعي محاربة المخدرات لا تتخذ إجراءات فعالة، بما في ذلك أنها لا تستهدف المصالح المادية للمهربين، و ليس لدينا أي تقارير دولية في هذا المجال... على سبيل المثال، تم إنشاء مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال(FATF) والتعامل مع الأموال التي يتم الحصول عليها من خلال المخدرات، ولكن ليس لدينا تقرير عن هذا الموضوع. يجب التعامل مع المصالح الاقتصادية للمهربين لانخفاض حالات التهريب، فالعديد من البنوك في الدول الغربية تقوم بغسل الأموال للمهربين، ونتساءل كيف يتم هذا الإجراء في الدورة المصرفية".

وأضاف: "كما أن العمل الذي يجب القيام به لا يتم في أفغانستا ، ويجب التعامل مع برامج زراعة الخشخاش بجدية".

وذكر أن هناك العديد من الاتهامات للدول الغربية لأنها لا تقوم بواجباتها، ولا تقدم مساعدات مالية وتكنولوجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال مكافحة المخدرات، بينما إيران هي الدولة الأهم في مجال مكافحة المخدرات".

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