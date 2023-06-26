أحمديان: للخروج من التحديات الاقتصادية يجب علينا العودة وإعادة إنتاج الأنماط المحلية للحضارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي أكبر أحمديان صباح اليوم (الاثنين) في "الاجتماع الاستراتيجي لوزارة دفاع المستقبل" الذي أقيم في جامعة مالك اشتر للتكنولوجيا، انتصارنا في الدفاع المقدس، وتحقيق الإنجازات العظيمة والنجاحات الباهرة ضد نظام الهيمنة جاء نتيجة تفكير بناء حضاري في مجال الدفاع والأمن.

وأضاف العميد أحمديان من الضروري خلق تقارب في المجالات الاستراتيجية لنكون على طريق الحضارة.

وأوضح: أن الاقتدار الدفاعي في البلاد والتقدم المذهل الذي حققته وزارة الدفاع في مجال التكنولوجيا وإنتاج المعدات الدفاعية المختلفة هما نتيجة اتباع متطلبات الحضارة القائمة على مبادئ وقيم الإسلام.

وأشار أحمديان إلى مبدأ بعض التخلف والإخفاقات في البلاد، بما في ذلك في المجال الاقتصادي، بسبب نهج الحضارة واتباع الأنماط المستوردة وقال: إن للخروج من التحديات الاقتصادية يجب علينا العودة وإعادة إنتاج الأنماط المحلية للحضارة.

وذكر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني أن من المتطلبات أن يكون المرء باني حضارة هو التفكير الديناميكي أي الاجتهاد المستمر وحل المشكلات في الميدان.

وتابع: عندما نقبل حضارة الاخرين سيحدد الآخرون مشاكلنا وسيحددون الحل والجواب.

وأوضح العميد علي أكبر أحمديان أن فن وزارة الدفاع منذ البداية كان مراقبة القضايا في الميدان والتوصل إلى حلول مناسبة، وأشار إلى أن نتيجة هذا النهج هي تشكيل عمليات بحثية على أساس الحضارة وقيم الثورة الإسلامية.

وفي الختام ثمن العميد احمديان الجهود القيمة للمديرين والعلماء والمتخصصين بوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة وصناعة الدفاع.

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