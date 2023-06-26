نائب الرئيس الإيراني: رئيسي أكد لبوتين دعم إيران للسيادة الوطنية في روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مساعد الشؤون السياسية بديوان الرئاسة "محمد جمشيدي، عبر تويتر، ان "اية الله رئيسي" اجرى مباحثات اليوم الاثنين مع كل من رئيس جمهورية روسيا "فلاديمير بوتين"، والرئيس الارميني "نيكول باشينيان"، حول القضايا الثنائية والتطورات في منطقة القوقاز.

واضاف، ان رئيس الجمهورية اذ رحب بمفاوضات السلام، اعتبر اي تغيير جيوسياسي وتواجد القوات الاجنبية غير الاقليمية، انه سيعود بالضرر على امن منطقة القوقاز.

كما نقل المسؤول الايراني، عن بوتين خلال المباحثات مع رئيسي اليوم، انه قدم احاطة حول التمرد العسكري في بلاده؛ مؤكدا بان التطور الاخير اخفق عن زعزعة السيادة الوطنية في روسيا.

واضاف جمشيدي، ان الرئيس الايراني اكد في المقابل على موقف طهران الداعم للسيادة الوطنية الروسية.

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