عبداللهيان: سيتم وضع خارطة طريق جديدة حول العلاقات بين ايران وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان اكد في مقال نشره موقع وكالة "سبوتنيك"، عشية زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية، اية الله السيد ابراهيم رئيسي، الى موسكو، انه سيتم وضع خارطة طريق جديدة حول العلاقات بين الجمهورية الاسلامية وروسيا.

واكد امير عبداللهيان، ان طهران وموسكو عازمتان على تحديث معاهدة العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون، وفقا للتطورات في الساحة الدولية، مشيراً إلى ان زيارة حجة الاسلام السيد رئيسي الى موسكو غدا الاربعاء تجري في ظروف خاصة وبناء على دعوة رسمية من جانب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

واشار وزير الخارجية الايراني، إلى ان الحكومة الايرانية الجديدة تنظر الى دولة روسيا باعتبارها البلد الجار والصديق المقتدر، ويربطها تعاون قائم على المصالح والاحترام المتبادل معه. مضيفا ان طهران ترغب في تحقيق نقلة ذات مغزى على صعيد العلاقات الثنائية بمختلف المجالات، وتبادل الوفود الرفيعة مع موسكو، وذلك بالرغم من القيود الناجمة عن جائحة كورونا.

وبيّن عبداللهيان ان مباحثات الجانبين ستشمل العديد من القضايا في الصعد الثنائية السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية والدفاعية والامنية والبرلمانية والاعلامية، والاقليمية بما يشمل منطقة الشرق الاوسط وجنوب القوقاز واسيا الوسطى، والدولية كالمفاوضات الجارية في فيينا حول الغاء الحظر.

كما لفت إلى ان البلدين عازمان فيما يخص القضايا الثنائية، على تحديث معاهدة العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران./انتهى/