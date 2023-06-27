سفير إيران في فيينا: عقوبات الاتحاد الأوروبي تعتبر جهداً دون فائدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب عباس باقربور في الفضاء الإلكتروني ردًا على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران بذريعة حقوق الإنسان: في قائمة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان المزعومة، لا توجد أسماء لمنتهكي حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، أو الكيان الفصل العنصري الصهيوني، أو الأوروبيين الذين ارتكبوا جرائم شنيعة كقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. مضيفا إن تسييس حقوق الإنسان لأغراض قصيرة المدى واضح جدا.

يشار إلى أن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اضاف سبع شخصيات إيرانية إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي بذريعة قضايا حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق وفي الأيام الأخيرة، نشرت الأمم المتحدة تقريرًا سنويًا بعنوان "قائمة العار" يسرد أسماء منتهكي حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة. إلا أن اسم الكيان الصهيوني لم يرد في هذا التقرير، على الرغم من ارتكاب الجرائم بحق الأطفال.

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