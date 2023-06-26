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٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٣:٥٩ م

الاتحاد الأوروبي يدرج 7 إيرانيين على قائمة العقوبات

الاتحاد الأوروبي يدرج 7 إيرانيين على قائمة العقوبات

فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على إيران شملت إدراج 7 مواطنين إيرانيين في القائمة السوداء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر مجلس الاتحاد الأوروبي في الجريدة الرسمية للاتحاد بيان جاء فيه "تم إدراج 7 مسؤولين إيرانيين في قائمة العقوبات، بزعمه انتهاكات حقوق الإنسان".

وشملت الحزمة الجديدة مسؤولين في السلطة القضائية وأجهزة الأمن الإيرانية.

وفي وقت سابق، فرض الاتحاد الأوروبي عدة حزم من العقوبات ضد إيران، شملت 223 فردا و37 منظمة.

وتدعي بروكسل أن المسؤولين والمنظمات الإيرانية الذين شملتهم العقوبات، متورطون في قمع الاحتجاجات في البلاد.

وتنص العقوبات الأوروبية على حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد جميع الأصول على أراضي دول الاتحاد الأوروبي، كما يحظر على الشركات الأوروبية نقل أي موارد إلى المنظمات التي تم إدراجها في قائمة العقوبات.

/انتهى/

رمز الخبر 1934409

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