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٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٨:٤٩ ص

21 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة بينها 3 عمليات إطلاق نار

21 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة بينها 3 عمليات إطلاق نار

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وأسفرت عن إصابة مستوطن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" ٢١ عملاً مقاوماً، تنوعت ما بين 3 عمليات إطلاق نار.

وفجر مقاومون عبوة ناسفة بقوات الاحتلال في نابلس، وتصدى الشباب الثائر لـ4 اعتداءات للمستوطنين،

وحطم الشبان مركبتين للمستوطنين، بينما اندلعت مواجهات في 9 نقاط متفرقة بالضفة الغربية.

وأسفرت عمليات المقاومة عن إصابة مستوطن بالحجارة، فيما تصدى المواطنون للمستوطنين في 4 مواقع.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال على حاجز تياسير بمدينة طوباس، وخلال اقتحام مخيم بلاطة والبلدة القديمة في نابلس.

واندلعت المواجهات في القدس ورام الله وطوباس وقلقيلية ونابلس والخليل.

/انتهى/

رمز الخبر 1934461

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