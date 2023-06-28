وحيدي: إيران تستضيف 5 ملايين لاجئ رغم العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال احمد وحيدي اليوم الأربعاء في حفل إحياء ذكرى اليوم العالمي لللاجئين في طهران: "إن موضوع برنامج اليوم مهم للغاية من وجهة نظر الإنسانية وحقوق الإنسان"، مضيفا: "شعبنا هو أمة انخرطت في جميع القضايا الإنسانية والقانونية طوال التاريخ، وخاصة في سنوات 44 الأخيرة بعد انتصار الثورة الإسلامية".

وفي إشارة إلى أوضاع اللاجئين في الدول الغربية أوضح وزير الداخلية: "انه استغرق كثير من هؤلاء اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط... هل هذا هو النهج الصحيح؟ للأسف ترجع الإحصائيات التي تمتلكها الأمم المتحدة حول عدد الغرقى في البحر الأبيض المتوسط إلى طريقة تعامل الدول الأوروبية معهم".

وقال: "حسب إحصائيات الأمم المتحدة فإن عدد النازحين واللاجئين يتزايد كل يوم... حيث تم غرق عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والأفغان في البحر الأبيض المتوسط مؤخرًا".

تابع وحيدي: "أمتنا ترحب باللاجئين على أساس التعاليم الدينية والأخلاقية والإسلامية، لكن لا يهتم احد في العالم بهذا الموضوع... عندما تريد بعض الدول التعليق على بلدنا، فإنهم يتهمون إيران بتضييع حقوق الإنسان، بينما إيران تستضيف أكثر من 5 ملايين لاجئ في ذروة العقوبات التي تفرضها الحكومات الغربية. يجب منح هذا البلد وسام حقوق الإنسان، لكن للأسف أنهم يطالبوننا برعاية حقوق الإنسان ويتهموننا!".

ودعا احمد وحيدي الأمم المتحدة إلى دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قضية اللاجئين وقال لممثلي هذه المنظمة: "عليكم أن تدعموا إيران في تكاليف التي تتحملها بسبب استضافة عدد كبير من اللاجئين".

/انتهى/