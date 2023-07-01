الرئيس الإيراني: يجب على الأمة الإسلامية معارضة إهانات الدول الغربية تجاه القرآن الكريم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ السيد إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر حكومة وشعبا بعيد الأضحى المبارك.

وادان بشدة إهانة بعض الدول الغربية للقرآن الكريم وعدوان الكيان الصهيوني واحتلاله، واعتبر التصدي لذلك واجباً على جميع أبناء الأمة الإسلامية.

وأكد الرئيس الايراني على إرادة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية الصديقة والمتحالفة.

وأعرب الرئيس عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالين التجاري والاقتصادي يوما بعد يوم .

ومن جانب اخر أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في هذا الاتصال الهاتفي، عن تحياته بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى إيران حكومةً وشعباً، مؤكداً على الدفاع عن الهوية الإسلامية واهتمام بلاده بتوسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع المجالات.

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