الأمم المتحدة تدين الاساءة للقرآن الكريم في السويد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال فرحان حق، في تصريح له الجمعة: ان ميغيل موراتينوس، الممثل الأعلى لاتحاد الحضارات التابع للأمم المتحدة (UNAOC)، أدان صراحة حرق القرآن الكريم يوم الأربعاء الماضي أمام مسجد في وسط ستوكهولم عاصمة السويد.

وأوضح فرحان حق: ان المفوض الاعلى للأمم المتحدة يقول إن هذا العمل القبيح والسيئ يعد عدم احترام للمسلمين الذين كانوا يحتفلون بعيد الأضحى.

وأضاف: يؤكد المفوض الاعلى للأمم المتحدة على أهمية الحفاظ على حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان، لكنه يؤكد في الوقت نفسه على أن تدنيس الكتب المقدسة وأماكن العبادة وكذلك الرموز الدينية أمر غير مقبول ويمكن أن يؤدي إلى اثارة العنف.

وصرح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة: ان أنتونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة يدعم آراء المفوض الاعلى.

يذكر ان متطرفا سويديا احرق نسخة من القرآن الكريم خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم، عاصمة السويد، أمام أعين نحو 200 مسلم، يوم الأربعاء، بترخيص من السلطات والشرطة في البلاد.

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