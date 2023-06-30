الطلاب الایرانیون یجتمعون أمام السفارة السويدية احتجاجاً على تدنیس القرآن الکریم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجموعة من الناس والطلاب تجمعوا أمام السفارة السويدية في طهران، مساء اليوم الجمعة، احتجاجا على إهانة القرآن الكريم في السويد، وطالبوا باتخاذ إجراءات جادة ضد الذين يسبون القرآن الكريم.

وتجدر الإشارة إلى أنه بإذن من الشرطة السويدية والضوء الأخضر لقوات الأمن في البلاد، شهد العالم مرة أخرى تدنيس القرآن الكريم في ستوكهولم، بالقرب من المسجد الرئيسي في هذه المدينة وفي أول أيام عيد الأضحى في ظل الأمن الكامل لأهانة ملياري مسلم في العالم.

وبعد تدنيس القرآن، أدانت العديد من الدول الإسلامية منها إيران والعراق والأردن وتركيا وروسيا والمملكة العربية السعودية والمغرب ودول المطلة عل الخليج الفارسي والكويت وفلسطين ولبنان ومصر ...

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