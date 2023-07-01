أمير عبد اللهيان يناقش مع حسين ابراهيم طه قضية تدنيس القرآن الكريم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان مع حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي قضية تدنيس القرآن الكريم في السويد.

وفي هذه المكالمة الهاتفية، أعرب وزير خارجية بلادنا، عن بالغ أسفه لما حدث مؤخرا من إهانة واستفزاز في السويد لتدنيس القرآن الكريم.

واقترح وزير الخارجية الايراني عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية في أقرب فرصة ممكنة، بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في باكو، للتعامل مع هذا العمل.

ومن جانب اخر قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية لها دور ومكانة خاصة في منظمة التعاون الإسلامي.

وقال: إن عقد اجتماع عاجل وطارئ في جدة للتعامل مع هذه القضية على مستوى السفراء والممثلين الدائمين جاري على جدول الأعمال.

وفي الختام، أعرب وزير خارجية بلادنا عن ارتياحه للتعاون البناء ومساعدة أمانة المنظمة في إعادة فتح المكتب الدائم للجمهورية الإسلامية الايرانية وكذلك تسهيل مشاركة الوفود الإيرانية في اجتماعات المنظمة بجدة، وأعرب عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعم الأمين العام من أجل ضمان حسن أداء مهام المنظمة.

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