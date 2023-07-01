  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١٠:٢٢ ص

الصين .. انفجار قوي في مصنع كيماويات بشرق البلاد

الصين .. انفجار قوي في مصنع كيماويات بشرق البلاد

وقع انفجار قوي اليوم السبت بأحد المصانع الكيماوية في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين، وسط أنباء عن وقوع ضحايا. وفق ما ذكره تلفزيون الصين المركزي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا للبيانات، فإن الحادث وقع ظهرا بتوقيت بكين في مدينة Guixi في منشأة "Jiangxi Qiantai New Materials".

ووصلت فرق الأمن والإنقاذ إلى مكان الحادث، ويجرى التحقيق في أسباب الانفجار.

/انتهى/

رمز الخبر 1934542

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات