الصين .. انفجار قوي في مصنع كيماويات بشرق البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا للبيانات، فإن الحادث وقع ظهرا بتوقيت بكين في مدينة Guixi في منشأة "Jiangxi Qiantai New Materials".
ووصلت فرق الأمن والإنقاذ إلى مكان الحادث، ويجرى التحقيق في أسباب الانفجار.
/انتهى/
وقع انفجار قوي اليوم السبت بأحد المصانع الكيماوية في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين، وسط أنباء عن وقوع ضحايا. وفق ما ذكره تلفزيون الصين المركزي.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا للبيانات، فإن الحادث وقع ظهرا بتوقيت بكين في مدينة Guixi في منشأة "Jiangxi Qiantai New Materials".
ووصلت فرق الأمن والإنقاذ إلى مكان الحادث، ويجرى التحقيق في أسباب الانفجار.
/انتهى/
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