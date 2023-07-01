العميد سريع: مستعدون لتنفيذ عمليات برية وبحرية في حال عدم الاستجابة لمطالبنا المحقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريحات خلال زيارته للمجاهدين المرابطين في جبهات جيزان، قال العميد سريع: إنه في حال لم يستجب العدو المعتدي على بلدنا لمطالب الشعب المحقة المتمثلة بإنهاء العدوان والحصار وخروج القوات الغازية فنحن جاهزون للمواجهة.

وأضاف العميد سريع: نحن في القوات المسلحة نُعد العُدة وفي أتم الجاهزية لتنفيذ توجيهات القيادة وللقيام بعمليات بحرية أو برية وغيرها.

يأتي ذلك في ظل استمرار مماطلة تحالف العدوان السعودي الأمريكي بتنفيذ استحقاقات السلام في اليمن، ومحاولته فرض حالة اللا سلام واللا حرب، ورفضه دفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين الحكوميين من ثروات البلاد التي ينهبها التحالف، وكذلك استمراره في احتلال المحافظات جنوب اليمن والجز اليمنية.

المصدر: المسيرة

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