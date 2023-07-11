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١١‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٢:٠٠ م

الحوثي يتهم مجلس الأمن بالابتعاد عن معاناة اليمنيين

الحوثي يتهم مجلس الأمن بالابتعاد عن معاناة اليمنيين

اتهم عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن "محمد علي الحوثي" مجلس الامن الدولي بالتغريد خارج السرب والاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي والابتعاد عن ملامسة هموم اليمنيين ومعاناتهم .

وأفادت كالة مهر للأنباء، انه قال الحوثي في تغريدة على ” تويتر ”: ان الطريق الامثل هو ” إالزام قادة التحالف المتعهد لمجلس الامن بصرف المرتبات لجميع الموظفين اليمنيين.

وتابع : تسليم المساعدات للمستحقين كاش "نقدا" كما سبق وطالبنا بذلك يكفي الامم المتحدة فسادا على حساب جوع اليمنيين وإعلان وقف العدوان وفك الحصار العبثي.

ودعا إلى الزام دول العدوان بإعادة الإعمار والتعويض للشعب والدولة بالخسارة المباشرة وغير المباشرة وخصم ذلك من اموال الدول المعتدية كما فعل المجلس في الكويت او كما يصرح به مسؤولي الاتحاد الاوروبي عن اوكرانيا وتعويضها من روسيا وفق تعبيره .

و اضاف الحوثي: يكفي الأمم المتحدة فسادا على حساب جوع اليمنيين.

واختتم قائلا: " هذه حقوق اقل واجب يقوم بها مجلس الامن امام مايقوم به اغلب اعضائه طوال التسع السنوات ضد اليمن ".

/انتهى،

رمز الخبر 1934886

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