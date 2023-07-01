السلطات الإيرانية تؤكد ضرورة اعتماد قانون شامل للعفاف والحجاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد رؤساء السلطات الايرانية الثلاث،خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد باستضافة البرلمان اليوم السبت، بين كل من رئيس السلطة التشريعية "محمد باقر قاليباف" ورئيس السلطة التنفيذية "السيد ابراهيم رئيسي" ورئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام غلام حسين ايجئي"، على ضرورة اعتماد قانون شامل حول موضوعي العفاف والحجاب، باسرع وقت ممكن.

وتناول الاجتماع العديد من القضايا في البلاد، ومنها التصديق على مشروع قرار الحجاب والعفاف باسرع وقت ممكن.

وعلى صعيد اخر، اشاد رؤساء السلطات الايرانية العليا، بموقف قائد الثورة الاسلامية الحاسم حيال ملف تنظيم الوثائق غير الرسمية؛ وتطلعوا بان يتم الحؤول دون الفساد في هذا الخصوص.

واستعرض الاجتماع ايضا اليات تشديد الاجراءات الرقابية فيما يخص الانتخابات التشريعية القادمة وتعزيز المشاركة الشعبية في هذا الاستحقاق القانوني.

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