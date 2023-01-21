السلطات الإيرانية تؤكد على دور حرس الثورة في الدفاع عن الجمهورية الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عقد مساء اليوم السبت اجتماع مشترك بين الرئيس الإيراني، حجة الاسلام السيد إبراهيم رئيسي، ورئيس السلطة القضائية، حجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني أيجئي، ورئيس السلطة التشريعية، محمد باقر قاليباف، بضيافة مكتب رئيس الجمهورية، ناقش خلاله رؤساء السلطات الثلاث أهم القضايا المطروحة في البلاد.

وندد رؤساء السلطات الثلاث في هذا الاجتماع بقرار البرلمان الأوروبي بشأن الحرس الثوري الإسلامي، مؤكدين أنه جزء آخر من إجراءات الحرب المشتركة ضد الشعب والحكومة في الجمهورية الإسلامية.

وفي إشارة إلى هزيمة الأعداء وفشلهم في الحرب الإعلامية والنفسية والاقتصادية، مع اليقظة والحضور الواعي للشعب في ساحة دعم الثورة وإنجازات النظام الإسلامي، أكد رؤساء السلطات: "حرس الثورة جزء من القوة العسكرية والقوات المسلحة لجمهورية الإسلامية. والتي كانت مصدر خدمات جديرة بالتقدير مع سجل لامع من الدفاع عن الأراضي الإيرانية لأكثر من 40 عامًا".

وتم التأكيد في هذا الاجتماع على النهوض بالأهداف التنموية للبلاد بالتنسيق والتعاون بين السلطات الثلاث وجميع عناصرها.

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