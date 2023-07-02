إيران تحذر رعاياها من السفر الى فرانسه في ظل الظروف الحالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ناصر كنعاني صباح الأحد ردًا على الاضطرابات المستمرة في فرنسا بعد مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عامًا على يد قوات شرطة البلاد في ضواحي باريس: كما في الماضي نوصي الفرنسيين الحكومة والشرطة بتلبية مطالب المحتجين.

وأضاف: إن المعاملة التمييزية للمهاجرين وتجنب قبول وتصحيح السلوك الخاطئ تجاههم من قبل بعض الدول الأوروبية تسببت في ظروف غير مواتية للمواطنين الأوروبيين، بما في ذلك في فرنسا.

وتابع: من المتوقع أن تنهي الحكومة الفرنسية العنف ضد شعبها من خلال احترام المبادئ القائمة على كرامة الإنسان وحرية التعبير وحق المواطنين في التظاهر السلمي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تراقب عن كثب التطورات الحالية في فرنسا، وصرح قائلاً: نظرًا للوضع غير الآمن وغير المتوقع في فرنسا، نطلب من مواطنيننا الإيرانيين الذين يعيشون في هذا البلد تجنب حركة المرور غير الضرورية في فرنسا ومناطق الصراع.

وتابع أنه على المواطنين الإيرانيين الامتناع قدر الإمكان عن القيام برحلات غير ضرورية إلى فرنسا في ظل الأزمة الحالية.

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