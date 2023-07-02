كتيبة جنين تعلن سیطرتها على طائرة مسيرة للاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نص البلاغ العسكري كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": -

بسم الله الرحمن الرحيم

{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس-كتيبة جنين

كتيبة جنين تسقط طائرة مسيّرة صهيونية وتسيطر عليها.

بعون الله وقوته وتوفيقه تمكنت سرايا القدس - كتيبة جنين وكتائب شهداء الأقصى فجر اليوم من استهداف طائرة صهيونية مسيّرة بصليات من الرصاص وإسقاطها والسيطرة عليها.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة جنين

الأحد 2/7/2023

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