كتيبة جنين تعلن سیطرتها على طائرة مسيرة للاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نص البلاغ العسكري كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": -
بسم الله الرحمن الرحيم
{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}
بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس-كتيبة جنين
كتيبة جنين تسقط طائرة مسيّرة صهيونية وتسيطر عليها.
بعون الله وقوته وتوفيقه تمكنت سرايا القدس - كتيبة جنين وكتائب شهداء الأقصى فجر اليوم من استهداف طائرة صهيونية مسيّرة بصليات من الرصاص وإسقاطها والسيطرة عليها.
وإنه لجهاد نصر أو استشهاد
سرايا القدس - كتيبة جنين
الأحد 2/7/2023
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