الرئيس الإيراني يلقى كلمة في قمة منظمة شنغهاي كعضو أساسي

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله سيد "ابراهيم رئيسي" يلقي يوم غد الثلاثاء خطابه أمام القمة الـ 23 لمنظمة شنغهاي للتعاون (SCO) التي تعقد في العاصمة الهندية نيودلهي حاليا كعضو رئيسي في هذه المنظمة عبر الفيديو كونفرانس.

وتضم منظمة شانغهاي للتعاون في الوقت الحالي ، كلا من الصين وروسيا والهند وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزيا وباكستان واوزبكستان، ومن المقرر ان تنضم ايران ايضا لهذه المنظمة بشكل رسمي في هذا الاجتماع الذي يعقد غدا الثلاثاء في نيودلهي.

وتعتبر هذه المنظمة، منظمة اقليمية كبرى انشأت في عام 2001 بهدف اطلاق التعاون المتعدد الاوجه، الأمني والاقتصادي والثقافي، بمبادرة من قادة الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وطاجيكستان واوزبكستان.

وكانت ايران الاسلامية في عام 2005 عضو مراقب في المنظمة، وتمت الموافقة على طلبها كعضو رسمي كامل فيها بعد 16 عاما، وذلك بعد الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الى طاجيكستان ومشاركته في قمة دوشنبة عاصمة هذا البلد.

وقد وافقت الدول الـ 8 الاعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون على عضوية الجمهورية الاسلامية الايرانية لتصبح العضو الـ 9 بهذه المنظمة الاقليمية الهامة.

ونظرا إلى السياسة المعلنة للحكومة الحالية في مجال العلاقات الخارجية وإعطاء الأولوية لتوسيع العلاقات مع الدول المجاورة والمنطقة، فإن عضوية ايران في منظمة شنغهاي الإقليمية توفر لها العديد من القدرات في مجال تطوير العلاقات مع الدول الأعضاء.

الجدير بالذكر أن عضوية ايران الاسلامية في منظمة شانغهاي للتعاون الاقتصادي الى جانب أكبر دولتين مستوردتين للطاقة في العالم، وهما الصين والهند، سيكون لديها فرص جيدة لتعزيز التعاون مع هذه الدول في اطار هذه المنظمة باعتبارها واحدة من أكبر مصدري الطاقة فيها.

/انتهى/