باتفاق الوزراء... تأسيس مجلس القیادي للدبلوماسية والسياحة الصحية في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اتفق وزراء الخارجية والصحة والسياحة، في ايران، على تشكيل "المجلس القیادي للدبلوماسية والسياحة الصحية"، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الوزارات الثلاث.

وذلك خلال الاجتماع التنسيقي للدبلوماسية والسياحة الصحية باستضافة وزارة الخارجیة والذي حضره کل من وزیر الخارجیة "حسین أمیر عبداللهیان"، و وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "بهرام عين اللهي"، ووزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية "عزت الله ضرغامي"، الى جانب عدد من نواب مجلس الشوری الإسلامي.

وبناءً على هذا القرار، ستتولى وزارة الصحة مسؤولية ادارة المجلس القیادي وستكون وزارة السياحة سكرتيرًا لهذا المجلس.

کما جرى في الاجتماع الثلاثي اليوم، استعراض الطاقات الصحية والعلاجية المرموقة في ايران، بما في ذلك الكوادر الطبية والعلاجية الكفوؤة والمتمرسة والمستشفيات والمراكز الطبية المجهزة، وتوفر المعدات الطبية المتطورة، فضلا عن المستوى العالي للنظام الصحي في البلاد.

وناقش الوزراء، الاليات وكيفية الاستفادة من هذه القدرات والطاقات في مجال الدبلوماسية والسياحة الصحية.

وأكد المشاركون في هذا الاجتماع، على دور السياحة الصحية من حيث الدبلوماسية العامة والثقافية، بالإضافة إلى عائداتها للبلاد، والامتثال الى توجيه رئيس الجمهورية باستخدام القدرات الوطنية الفريدة في مجال الدبلوماسية والسياحة الصحية، حيث تمت مناقشة سبل التآزر بين الوزارات والمؤسسات الايرانية من أجل تحقيق المزيد من الأهداف الوطنية في هذا الصدد.

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