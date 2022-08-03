مسقط تؤكد استعدادها لاعادة تصدير المنتجات الايرانية

وأفادت وكالة مهر للانباء أن ذلك جاء في تصريح "ضرابي" خلال ملتقى بعنوان "الفرص وطرق التصدير الى عمان" انعقد اليوم الثلاثاء؛ مبينا ان تعزيز التبادل التجاري لا يتحقق الا بتعاون اصحاب القطاع الخاص ودعم القطاع العام في البلاد.

واضاف، ان الحكومة الايرانية رصدت برامج وخططا جديدة بهدف التطوير التجارة الخارجية ودابت على توفير الظروف المواتية في هذا السياق.

وتابع هذا المسؤول : من اجل تطوير عملية إعادة التصدير عبر سلطنة عمان، نحتاج إلى نقل 30٪ من المنتجات الايرانية الى هذا البلد، وهو أمر ممكن.

كما اكد ضرورة التركيز على منتجات الشركات المعرفية والخدمات الفنية والهندسية في هذا الاطار، لما فيه من تداعيات ايجابية على صادرات البلاد المتجهة نحو السلطنة.

الى ذلك، نوّه الرئيس العماني لغرفة التجارة المشتركة، "رضا صالح جمعة"، بأن العلاقات العريقة بين ايران وعمان اخذة بالتوسع وبما يستدعي توظيف الفرص المتاحة لزيادة حجم التعاون التجاري بين البلدين.

واكد "جمعة" خلال الملتقى بحضور نظيره الايراني اليوم، على استعداد سلطنة عمان لتسخير الفرص الوفيرة المتاحة لها بهدف تعزيز التعاون التجاري مع الجمهورية الاسلامية.

المسؤول العماني، دعا ايضا الى تنفيذ اتفاقيات التعاون الثنائية الموققة خلال السنوات المختلفة، والتي تنص على استثمار الشركات الايرانية في عمان، وتعاون البلدين في مجالات السياحة والاعفاء من الضرائب وتسهيل الاجراءات الجمركية.

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