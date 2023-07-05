وزارة الصحة: عدم تسجيل اي حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الیوم الماضي في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عدم تسجيل اي حالة وفاة، مقابل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

وعبر بيانها الصادر اليوم الاربعاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، فقد أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين بهذا المرض منذ انتشاره داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و612 الفا و615 مصابا، والوفيات 146 ألفا و295 حالة.

كما نوه البيان بارتفاع مجموع المتعافين من فيروس كورونا في إيران، منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و370 ألفا 113 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا 594 الفا و727 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد اليوم.

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