مفاوضات ایرانیة عراقیة حول تطوير الحقول النفطيةالمشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بحث وزيرا النفط الإيراني والعراقي، على هامش أعمال الندوة الدولية الثامنة لمنظمة أوبك في فيينا و ناقش الجانبان علی تنفيذ مشاريع نفطية مشتركة.

و أجرى وزير النفط "جواد أوجي" و نظیره العراقي "حيان عبد الغني" ، امس الخميس، مناقشة على هامش الندوة الدولية الثامنة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) حول التعاون في مجال النفط والغاز.

وفي هذا الاجتماع اكد وزير النفط الايراني "جواد اوجي" و نظیره العراقي "حيان عبد الغني" على توسيع التعاون النفطي المشترك والتبادلات في مجال النفط والغاز والمنتجات النفطية.

ومن بين الموضوعات الأخرى التي ناقشها أوجي وعبد الغني الاستثمارات المشتركة وتطوير الحقول النفطية المشتركة وتصدير الخدمات الفنية والهندسية الإيرانية إلى العراق وتنفيذ المشاريع المشتركة.

و التقى وزير النفط الايراني على هامش هذه الندوة وناقش مع الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز (جي ئي سي اف )محمد حامل.وناقش الجانبان في هذا الاجتماع مستقبل أسواق الغاز العالمية والاستثمارات وتوقعات الأسعار وتقارب الدول المصدرة للغاز في السوق.وتم بحث الخطط المستقبلية والقضايا المتعلقة بالاستثمار في صناعة الغاز بين الدول المصدرة للغاز وخارجها والتطورات العالمية التي تحكم أسواق الغاز العالمية.

وقد استضافت ندوة أوبك الدولية الثامنة تحت شعار "نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة" عدة اجتماعات وزارية رفيعة المستوى بحضور وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوبك وبعض الضيوف الخاصين من وزراء النفط والطاقة من الدول المنتجة والمستهلكة من خارج أوبك، والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات النفط والغاز في العالم وباحثين وخبراء وأكاديميين ناشطين في مجال الطاقة.

يذكر ان فعاليات الندوة الدولية الثامنة لمنظمة أوبك انطلقت یوم الأربعاء 5 تموز/يوليو واختتمت يوم الخميس 6 تموز/ يوليو 2023 بالعاصمة النمساوية فيينا.

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