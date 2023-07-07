1300 موکب شعبي یشارکون في إقامة "ضيافة 10كم" بمناسبة عید الغدیر

قال حجة الإسلام حميد رضا دعائي ، السكرتير الثقافي والاجتماعي للجبهة الثورة الإسلامية بطهران، في مقابلة مع مراسل وكالة مهر للانباء حول احتفالات عيد الغدير البالغ طوله 10 كيلومترات: سينعقد احتفالات عيد الغدیر طولها عدة كيلومترات في 21 محافظة من محافظات البلد.

كما أكد حجة الإسلام حميد رضا دعائي: طالما تمنوا أهل البيت علیهم السلام و المراجع العظام ان یعطی عید الغدیر حقه، حیث قال العلامة أميني ، لو اعطی الغدیر حقه ، فماکان هناك ایام الفاطمیة ولا عاشوراء.

و أكد: في العام الماضي شارك قرابة 600 موكب في احتفالات الغدير في شارع وليصر (وسط طهران) وتكاتفوا لاستضافة ضيوف أمير المؤمنين علیه السلام.في هذا العام، ستنظم 1300 موكب شعبي، الاحتفالات في شارع انقلاب وشارع آزادي و ستوزع المواكب ما يصل إلى 40.000 و 200 موکبت ستوزع المشروبات.

و من جهة اخرى قال: بناءً على استطلاعات الرأي التي أجريت في وقت سابق ، نتوقع أن يشارك حوالي 4-5 ملايين شخص في احتفالات هذا العام. هذا الحفل هو فرصة مناسبة للتجمع الناس علی حب أمير المؤمنين علیه السلام وحول مقاطعته.و لهذا الغرض، تم تجهیز 200 منصة لأداء البرنامج ، وستقوم مجموعات فنية برواية قصة غدير.

اكد السكرتير الثقافي والاجتماعي للجبهة الثورة الإسلامية: حوالي 30٪ من المواكب التي ستقام هي مواكب استقبال تستقبل عددا كبيرا من الناس و حوالي 30٪ منها سوف یکون لها فعاليات ثقافية . ما تبقى من المواكب هي أيضًا مواكب ثقافية لنقل المفاهيم والمحتوى إلى الناس.

و يذکر انه يتم تنظيم الحملات الخيرية والتي تكون شائعة خلال المناسبات الاجتماعية في إيران؛ وكليا، ستقام حوالي 1300 موكب بين الساحتين الرئيسيتين في العاصمة الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك 200 محطة جاهزة لتوزيع المشروبات الباردة في هذا اليوم الصيفي... يبلغ عدد الأشخاص الذين سيخدمون في هذا الحدث أكثر من 50000 شخص ، وجميعهم سيساعدون طوعًا في إقامة "ضيافة 10كم".

يمكن أن تكون الكرنفالات فرصة جيدة لحركة اجتماعية؛ فرصة لمجموعات المجتمع المختلفة التي قد يكون لها خلافات في توجهاتها للالتقاء معًا حول نقطة مشتركة وقضاء ساعات ممتعة بعيدًا عن الخلافات والشعور بالقرب من بعضها البعض.

يمكن أن يكون عقد هذه الفعاليات بشكل ناجح ومنتظم أحد أدوات التعايش السلمي بين طبقات مختلفة من الناس وخلق جو جيد على مستويات مختلفة من المجتمع ، وهي أداة يتم من خلالها تكوين تحالف داخلي تدريجيًا من خلال نقطة مشتركة وهذا يقوى الوحدة مع مرور الوقت.

يقام كرنفال العاصمة الإيرانية بعنوان "ضيافة 10 كم بمناسبة عيد الغدير" مساء يوم الجمعة من الساعة 18:00 حتى 22:00 بتوقيت إيران بين الساحتين الرئيسيتين في المدينة، اى ساحة الإمام الحسين وميدان الحرية، وهو أحد الطرق الرئيسية التي تربط النصف الشرقي من طهران إلى النصف الغربي... على الرغم من أن هذا الطريق هو أحد شرايين الاتصال الرئيسية لهذه المدينة ، إلا أن المواطنين لن يواجهوا مشاكل مرورية بسبب وجود طرق متوازية في الشمال والجنوب.

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