تقرير مفصل عن فعاليات عيد الغدير الأغر في العاصمة طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أبناء الشعب الإيراني احتفلوا مساء اليوم، الجمعة، بمناسبة عيد الغدير الأغر، ما عُرِفَ ب"ضيافة "10 كم".

وحوالي الساعة السادسة مساءاً بدأت جموع المحتفلين بالتوافد إلى الشارع _مابين ساحة الإمام حسين عليه السلام وحتى ساحة الحرية_ والتي تقدر أعدادهم وفقاً لاستطلاعات بأكثر من 5 ملايين شخص.

وانتشرت المواكب على طول الطريق الممتد لأكثر من 10 كم، من ساحة الإمام حسين عليه السلام حتى ساحة الحرية في العاصمة طهران.

وبلغ عدد المواكب أكثر من 2300 موكبا حيث قام اكثر من 50,000 شخص بتقديم خدمات للمشاركين بهذا العيد الكريم.

ووفقاً لمراسل وكالة مهر للأنباء، فقد قدمت تلك المواكب الخدمات العامة والوجبات الغذائية والحلويات والمشروبات بانواعها للمشاركين في الاحتفالية.

وتخلل الاحتفالية برامج ترفيهية وثقافية وتوعوية للأطفال إضافة إلى بعض المواعظ الدينية والنشاطات الثقافية المختلفة.

وأضاءت الالعاب النارية سماء العاصمة طهران، ابتهاجاً واحتفاءاً بهذه المناسبة العظيمة.

وتواجدت قيادة شرطة طهران الكبرى على في المكان، باستخدام جميع قدرات رجال الشرطة المتخصصين، بما في ذلك وحدات الوقاية والتوعية والإغاثة والمرور، لضمان النظام والأمن والسلام للمشاركين في حفل عيد الغدير البالغ طوله 10 كيلومترات.

ونسرد لكم في هذه الفيديوهات جوانب مختلفة لفعاليات اليوم، مباركين لكم وللعالم الإسلامي هذه المناسبة العظيمة.

جوانب مختلفة من احتفالية عيد الغدير الأغر في العاصمة طهران

سماء طهران تضيء بالألعاب النارية ابتهاجاً بعيد الغدير

المواكب تقدم الطعام والمشروبات والحلويات لمحبي آل البيت عليهم السلام

جانب من الفعاليات الترفيهية للأطفال

جانب من الفعاليات المسرحية والثقافية للأطفال

ختام اليوم المبارك من ساحة الإمام حسين عليه السلام

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