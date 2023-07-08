وزير الداخلية: محاولات الأعداء لإظهار الإنقسام بين الشعب الإيراني خلال حفل الغدير باءت بالفشل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار وزير الداخلية في تصريح صحفي، إلى مشاركة ملايين الأشخاص في حفل عيد الغدير الذي اقيم امس الجمعة تحت عنوان "ضيافة 10 كم"، مؤكدا: "انه أبدى الشعب الإيراني مرة أخرى حبهم لأهل بيت النبي محمد(ص) ودعمهم للثورة الإسلامية، وبهذا الحضور الملحمي حققوا فخرًا واعتزازًا لبلادهم".

وأكد احمد وحيدي على وجود وحدة نموذجية بين الشعب الإيراني، مضيفا: "على الرغم من جهود الأعداء لإظهار عدم وجود الوحدة بين الناس، إلا أن هذه المشاركة المليونية أحبطت مخططاتهم".

وفي الختام قال وزير الداخلية: "إن أبناء بلادنا لهم حضور فاعل وعاطفي في الحفلات الوطنية والدينية، وهم ملتزمون بالثورة والإسلام".

يذكر انه شارك ملايين الأشخاص من جميع أنحاء البلاد، يوم امس الجمعة، في احتفالات عيد الغدير تحت عنوان "ضيافة 10 كم"، حيث اقيم أكبر احتفال من هذا النوع في التاريخ وخلق الشعب بمشاركتهم فيه محلمة لا تنسى.

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