وزير الصحة الإيراني يؤكد على ضرورة الإسراع في تعزيز الدبلوماسية الصحية بين إيران والعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بهرام عين اللهي، خلال اللقاء مع وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي بمقر وزارة الصحة اليوم السبت: "هناك تعاون جيد بين إيران والعراق في مجال الأدوية والمعدات الطبية، ويجب التسريع في تفعيل اتفاقيات التعاون في هذا المجال حتى نتمكن من النجاح في تحسين الخدمات لشعبي هذين البلدين".

وصرح وزير الصحة: "يوجد الآن 15000 مركز صحي في بلدنا، ولدينا 67 جامعة، و 270 ألف طالب، حيث ان قدرات إيران الصحية والطبية مقبولة على المستوى الإقليمي في العالم، ويمكنها تبادل المعرفة و نقل خبراتها في مجال العلوم الطبية الحديثة ومساعدة العراق وحتى الدول الاخرى".

وقال عين اللهي: "ان لدى إيران خبرة جيدة في مجال تنفيذ المشاريع الصحية المشتركة وتحديد المرضى وعلاجهم وبناء المستشفيات وتبادل الأساتذة والطلاب ويمكنها مساعدة العراق في هذه المجالات".

وأضاف: "هناك تجربة جيدة للتعاون بين إيران والعراق في مجال الشؤون الصحية خلال زيارة الأربعين، ويمكن لجمعية الهلال الأحمر في بلادنا أن تقدم خدمات قيمة لهذا البلد".

وأوضح: "اليوم العلاقات بين إيران والعراق نوعية ومختلفة عن الدول الأخرى، ولشعبهما شعور كبير بالصداقة والتقارب، ونحن نشهد هذا التقارب بين البلدين".

وأشار عين اللهي إلى توجيهات الرئيس الإيراني لتعزيز التعاون الصحي بين إيران والعراق وإبرام مذكرة تفاهم في هذا الصدد، قائلا: "يجب تشكيل التعاون الصحي بين إيران والعراق وتفعيله بشكل أسرع".

/انتهى/