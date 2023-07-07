قطاع صناعة السياحة الإيرانية تسجل نمو بنسبة 39.2 بالمئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلن المجلس العالمي للسفر والسياحة عن نمو صناعة السياحة الإيرانية بنسبة 39.2 بالمئة وزيادة قيمها 454 الف مليار دولار العام الماضي.

وقال المجلس العالمي للسفر والسياحة إن صناعة السياحة في دول العالم في ناتجها المحلي الإجمالي شهدا نموا في عام 2022 بنحو 22 في المئة.

وقدر هذا التقرير مساهمة صناعة السياحة الإيرانية في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 بنحو 40 في المئة.

ووفقا لآخر إحصائيات المجلس العالمي للسفر والسياحة، زادت حصة صناعة السياحة في إجمالي الاقتصاد الإيراني في عام 2022 بنحو 39.2 في المئة ووصلت إلى 4.6 في المئة. كما بلغت قيمة هذه الصناعة في إيران 454 ألف مليار تومان.

وفي جانب آخر من تقريره، فحص المجلس العالمي للسفر والسياحة حجم إنفاق السياح المحليين والأجانب في إيران. وبحسب تقديرات هذه المنظمة الدولية ، فقد أنفق السائحون الإيرانيون 316 ألف مليار تومان في البلاد عام 2022 كما أنفق السياح الأجانب 6.2 مليار دولار في إيران خلال هذا العام.

وبحسب هذا التقرير فإن 97.9 بالمئة من إجمالي الرحلات السياحية في إيران العام الماضي كانت بهدف الترفيه و 2.1 بالمئة منها كانت تجارية.

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