افتتاح مستشفى "غدير" بحضور الرئيس آية الله سيد إبراهيم رئيسي في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضح رئيس الجمهورية في مراسم افتتاح مستشفى "غدير" أن تدشین هذا المستشفی إجراء دائم ومفعم بالأمل في البلاد وقال: نحاول إنشاء مراكز طبية واحدة تلو الأخرى بمرافق وإمكانيات تجعل الناس يشعرون بالراحة.

وأشار آية الله سيد إبراهيم رئيسي ، في حفل افتتاح مستشفى غدير الذي أقيم صباح اليوم 7 تموز/یولیو إلى أنه تم اتخاذ إجراءات مهمة في هذه الحكومة في مجال الصحة وقال: بحسب تقرير وزارة الصحة ، فقد تم تشغيل 10٪ من أسرة المستشفيات، أي حوالي 150 ألف سرير، في الحكومة الثالثة عشرة.

وأضاف: في الحكومة الثالثة عشرة ، موضوع الصحة أولوية ، ونحاول إنشاء مراكز طبية واحدة تلو الأخرى مع التسهيلات والقدرات وجعل الناس يشعرون بالراحة.

و إشار رئيس الجمهورية إلى السياحة الصحية في المنطقة و قال: اليوم ، السياحة الصحية هي التي تفضل الناس في دول المنطقة وآسيا الوسطى السفر إلى إيران للعلاج بدلا من المستشفيات الأوروبية، لأنه أكثر اقتصادا بالنسبة لهم من حيث الخبرة والتكلفة.

وأضاف: الناس يفضلون إيران على أماكن أخرى في العالم ، سواء من حيث الخبرة أو التكلفة.

وتم افتتاح مستشفى "غدير" بسعة 821 سريراً صباح يوم الجمعة 7 تموز/یولیو بالتزامن مع عید غدير خم بحضور الرئيس آية الله سيد إبراهيم رئيسي في طهران. تم بناء هذا المستشفى على مساحة 63 ألف متر مربع وفي 5 أبنية مكونة من 13 طابقًا ويحتوي على 24 غرفة عمليات.

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