  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١١:٢٨ ص

مواكب الاخوة السنة تشارك في احتفال عيد الغدير بمدينة سامراء

مواكب الاخوة السنة تشارك في احتفال عيد الغدير بمدينة سامراء

شاركت مواكب الاخوة السنة في احتفال عيد الغدير بمدينة سامراء واستضافت زوار مرقد الامامين العسكريين (عليهما السلام) تعبيرا لحبها لصاحب الذكرى أمير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب (عليهما السلام)، وتجسيدا لوحدة الأخوة بين المسلمين الشيعة والسنة، حيث قامت هذه المواكب بتوزيع اكثر من 15 الف وجبة طعام بين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زين خدام الحرم الطاهر للامامين علي الهادي والحسن العسكري (عليهما السلام) وهو البيت الذي ولد فيه الامام الثاني عشر (عجل الله تعالى فرجه) هذا الحرم الشريف بـ ۲۵ الف شدة من الورود الطبيعية وتقديم بعضها الى زوار هذين الامامين الهمامين.

وقال أحد خدام الحرم الطاهر للامامين العسكريين: ان اكثر من 40 موكبا قدمت خدماتها لزوار الإمامين العسكريين في ليلة ونهار عيد الغدير الأغر، بالاضافة الى توزيع ۱۲ الف وجبة طعام بينهم.

ومن المشاهد الجميلة لعيد الغدير هو مشاركة مواكب الاخوة السنة حيث أن بعض أهالي مدينة سامراء وهم من السنة، شاركوا في هذه المراسم التي اقيمت بهذه المناسبة العطرة وقامت بتقديم الخدمات لزوار الحرم الطاهر للامامين العسكريين (عليهما السلام).

/انتهى/

رمز الخبر 1934773

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات