الأمم المتحدة تدين الغارة الجوية على أم درمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب غوتيريش عن "قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد القتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وندد بـ"التجاهل التام للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان" معتبرا أن هذا "أمر خطير ومقلق".

وجدد دعوته إلى وقف القتال و"الالتزام بالوقف الدائم للأعمال العدائية".

وأعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أمس السبت، مصرع 22 مدني وعشرات الجرحى جراء "قصف الطيران الحربي منطقة دار السلام العامرية في أم درمان، فجر يوم السبت".

ومن جانبها أدانت قوات الدعم السريع الغارة الجوية التي نفذتها "قوات الانقلابيين على المدنيين العزل، معلنة مقتل 31 شخصا"، كما وصفت تبعات الغارة بأنها "جريمة نكراء بحق الإنسانية".

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد للتنمية بشرق إفريقيا، يبذلون جهودا حثيثة للتوسط لحل الأزمة في السودان.

وأعلن المتحدث باسم الأمين التنفيذي لمنظمة "الإيغا" نور محمود شيخ الجمعة، أنه "من المقرر عقد جلسة لرؤساء إيغاد، ضمن الآلية الرباعية المعنية بالسودان في أديس أبابا الاثنين".

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