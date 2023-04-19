تواصل القتال في السودان والآلاف يفرون من الخرطوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فر آلاف السودانيين من الخرطوم وسط أزيز الرصاص ودوي القذائف خلال التراشق بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، والجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يقود البلاد منذ انقلابهما المشترك في 2021.

وأعلنت الأمم المتحدة عن عدد القتلى التي يصل الى 270 شخصا حتى حين. في حال انه يؤكد كل الأطباء أنها مجرد حصيلة مؤقتة لأن ساحة المعركة خطيرة ولم يتم بعد جمع العديد من الجثث ولم يصل كثير من الجرحى لتلقي العلاج.

وبدأت المعارك في السودان السبت، وفي غضون الأربعة الأيام الماضية من القتال، لا يبدو أن الجيش ولا قوات الدعم السريع على وشك تحقيق النصر.

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