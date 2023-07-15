مسؤول أمريكي: طائرة روسية قامت بجولة استطلاعية فوق قاعدة أمريكية في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انهغا نقلت شبكة "سي إن إن" عن المسؤول قوله إن الطائرة من طراز "أنتونوف أن – 30"، حلقت ذهابا وإيابا عدة مرات فوق قاعدة التنف والمنطقة المحيطة بها، وتابع: "الروس يواصلون القيام بأنشطة تثير قلقنا البالغ".

ولم تتمكن القوات الأمريكية من اعتراض الطائرة الروسية في الوقت المناسب بسبب مكان تمركز الطائرات الأمريكية في ذلك الوقت. وقال المسؤول إن الولايات المتحدة لديها طلعات يومية يحددها عدد المقاتلين المتاحين، وطائرات تزويد الوقود، وكذلك النشاط في سوريا والعراق وأين تكون هناك حاجة إليهم.

وأضاف أن جداول الطلعات هذه يتم تغييرها بشكل روتيني بحيث لا يمكن التنبؤ به، لذلك لم يكن الروس على علم مسبقا بعدم وجود تغطية للمجال الجوي. وبينما تجمع الولايات المتحدة وروسيا معلومات استخباراتية عن بعضهما البعض، كان هذا الحادث مهما لأنه متعلق بقاعدة أمريكية، حسب "سي إن إن".

وذكر المسؤول الأمريكي أنه تم توجيه احتجاج شديد لروسيا عبر خط منع الصدام الذي تم إنشاؤه في سوريا.

والخميس أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ غورينوف، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 13 انتهاكا لبروتوكولات عدم التضارب في سوريا تتعلق بتحليق درونات تابعة للتحالف الأمريكي.

/انتهى/