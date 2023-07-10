العلاقات بين إيران وطاجيكستان تنمو بشكل مثالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح المحلق الثقافي للسفارة الطاجيكية لدى طهران مظفر محمدي بان العلاقات بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية تشهد نموا مثاليا ولا يمكن الفصل بين البلدين.

وقال محمدي مساء الأحد في ورشة عمل اليوم الأول للمؤتمر الدولي الأول لدبلوماسية الامم المنعقد بجامعة أصفهان للعلوم الطبية: ان العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وطاجيكستان اخوية ولا تنفصم ولا يمكننا أن نتصور أنفسنا بدون إيران.

وتابع: إن القوميات الإيرانية صنعت العلم والحكمة والعلم والمعرفة ، وعبر التاريخ كان الإيرانيون يدعون كل شعوب العالم للحوار.

وأوضح: ان الزيارة الخارجية الأولى للرئيس الإيراني كانت إلى طاجيكستان، وقريباً سنشهد زيارته الثانية لها.

وصرح الملحق الثقافي لطاجيكستان لدى طهران: ان العلاقات بين البلدين تنمو بشكل مثالي ، ونحن ندعو جامعة أصفهان لتنمية التبادل الثقافي والعلمي مع طاجيكستان ، ولتحقيق هذا الهدف يجب كسر الحواجز البيروقراطية.

وانطلق يوم الأحد في جامعة أصفهان ، المؤتمر الدولي الأول لدبلوماسية الامم بمشاركة أساتذة جامعيين ودبلوماسيين وسفراء عدد من الدول تحت شعار "إيران حضارة خالدة".

ويُعقد هذا المؤتمر بالتعاون مع اتحاد جمعيات طلاب العلوم السياسية في إيران ووزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا ووزارة الخارجية وجامعة أصفهان وغرفة التجارة في أصفهان.

ومن اهداف المؤتمر؛ خلق مساحة جديدة للتعرف على الثقافة والحضارة الإيرانية الإسلامية الغنية والأصيلة ، وتعزيز ثقافة السلام والتعايش السلمي بين الأمم ، وتوفير منصة مناسبة للدبلوماسية العامة والعلمية واستخدام الاحتياطيات العلمية بين الدول ، وكذلك إيجاد أسس مناسبة للحوار بين الثقافات وتعزيز قيم الإنسانية التي تقود الأمم نحو السلام والصداقة ومواجهة العنف.

/انتهی/