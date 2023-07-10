قائد حرس الحدود الإيراني: اتخذنا قرارات جيدة لتسهيل زيارة الأربعين بالتعاون مع الجانب العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد أحمد علي كودرزي: "انه أجرينا لقاء جيدا للغاية مع نظرائنا في العراق، امس الأحد، بحضور وزير داخلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشار إلى حصول اتفاق بين حكومتي إيران والعراق لإصدار جوازات سفر الأربعين الخاصة، مضيفا: "أحرزنا تنسيقا جيدا في مجال عبور الزوار من الحدود وخدمات النقل والرعاية التي يحتاجونها خلال الزيارة الأربعينية".

وتابع قائد حرس الحدود الإيراني: "أنه تم تجهيز سبعة معابر حدودية لحركة الزوار خلال زيارة الأربعين، مبينا: "أن هذا التنسيق يدل على عمق العلاقات وجهود البلدين لتسهيل تنقل الزوار".

وأضاف العميد كودرزي: "أن الحكومة العراقية وافقت على إنشاء 120 بوابة على المعابر الحدودية حتى الأربعين، وأصبح من المقرر أن تبدأ مجموعة العمل المشتركة الخاصة لزيارة الأربعين عملها قريباً".

وفي الختام شكر قائد حرس الحدود الإيراني الشعب العراقي العزيز والحكومة العراقية الصديقة والشقيقة على هذا التنسيق والتعاون الوثيق.

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