إيران والعراق تتفقان على فتح مقرات حدودية مشتركة لتسهيل دخول الزوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، في تصريح صحفي : استقبلنا اليوم، في منفذ زرباطية الحدودي وتحديداً في مقر قيادة حرس الحدود المنطقة الثالثة، وزير الداخلية الإيراني والوفد المرافق له، بحضور محافظي البصرة وواسط والمنافذ الحدودية والأجهزة الأمنية الأخرى.

وأضاف، أن "الغاية من الزيارة هي زيادة التنسيق والتعاون بخصوص ضبط الحدود الدولية، وكذلك مناقشة الاستعدادات لاستقبال زوار أربعينية الإمام الحسين (ع) عبر المنافذ الحدودية البرية التي ستبدأ في الأول من شهر صفر ولغاية العشرين منه".

ولفت وزير الداخلية العراقي، بأنه "تم الاتفاق على التنسيق لتبادل المعلومات بين الجانبين، وفتح مقرات مشتركة على الحدود لغرض ضبط الحركة، وكذلك تفويج الزائرين والسيطرة على حركة الزوار خلال فترة الزيارة"؛ حسب وكالة الانباء العراقية (واع).

واضاف، أنه "تم الاتفاق أيضاً على عدد من النقاط بهدف تسهيل دخول الزوار، وكذلك إجراءات ضبط الحدود الدولية، مع زيادة التنسيق والعمل المشترك بين البلدين".

وتابع الشمري، ان "الاجتماع الثنائي سيناقش قضايا التنسيق الأمني المشترك وضبط الحدود الدولية والتهيئة لاستقبال الزوار الايرانيين خلال زيارة الأربعين لهذا العام"؛ متوقعا في هذا السياق عقد اجتماع بحضور محافظي البصرة وواسط ورئيس هيئة المنافذ الحدودية وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين".

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