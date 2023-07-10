الكرملين: قادة فاغنر اكدوا ولائهم واستعدادهم لمواصلة القتال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية: " ان قادة مجموعة فاغنر، في اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين، أكدوا ولائهم وأعربوا عن استعدادهم لمواصلة القتال والدفاع عن وطنهم".

وأوضح بيسكوف أن الاجتماع عقد في الكرملين في 29 يونيو الماضي واستمر قرابة الثلاث ساعات، ودعا بوتين 35 شخصا إليه، بمن فيهم مؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين وتم بحث أحداث 24 يونيو.

وتابع بيسكوف:"استمع بوتين إلى التوضيحات المقدمة من قادة فاغنر (بخصوص أحداث 24 يونيو) وعرض عليهم المزيد من خيارات التوظيف وخيارات العمل في المجال العسكري".

المصدر: روسيا اليوم

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