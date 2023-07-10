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١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٧:٣٥ م

الكرملين: قادة فاغنر اكدوا ولائهم واستعدادهم لمواصلة القتال

الكرملين: قادة فاغنر اكدوا ولائهم واستعدادهم لمواصلة القتال

صرح المتحدث باسم الكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين استمع إلى قادة "فاغنر" وبحث معهم خيارات العمل والتوظيف العسكري خلال اجتماع معهم عقد في 29 يونيو الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية: " ان قادة مجموعة فاغنر، في اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين، أكدوا ولائهم وأعربوا عن استعدادهم لمواصلة القتال والدفاع عن وطنهم".

وأوضح بيسكوف أن الاجتماع عقد في الكرملين في 29 يونيو الماضي واستمر قرابة الثلاث ساعات، ودعا بوتين 35 شخصا إليه، بمن فيهم مؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين وتم بحث أحداث 24 يونيو.

وتابع بيسكوف:"استمع بوتين إلى التوضيحات المقدمة من قادة فاغنر (بخصوص أحداث 24 يونيو) وعرض عليهم المزيد من خيارات التوظيف وخيارات العمل في المجال العسكري".

المصدر: روسيا اليوم

/انتهى/

رمز الخبر 1934862

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