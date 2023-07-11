إيران تحصد ميدالية ذهبية ببطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تقلد الايراني امان الله بابي الميدالية الذهبية لرمي الرمح ببطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في باريس.

أمان الله بابي، الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 لذوي الاحتياجات الخاصة، فاز بالميدالية الذهبية الأولى لايران في البطولة.

وتمكن بابي مساء الاثنين من تسجيل 50.09 متر في مسابقة رمي الرمح فئة F57 في المنافسة مع 11 رياضيًا من البرازيل وتركيا وتايلاند وكينيا وكوبا والرأس الأخضر وليتوانيا وإندونيسيا وفرنسا والسنغال وأوزبكستان.

وبالإضافة إلى فوزه بالميدالية الذهبية ، فقد حطم بابي الرقم القياسي العالمي في هذه الفئة وحجز بطاقة التاهل الى باراولمبياد باريس.

وبدات الدورة العاشرة لبطولة العاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في باريس بمشاركة ألف و 206 رياضيين ورياضيات من 103 دولة في العالم. ويتأهل الأربعة الأوائل في كل لعبة إلى دورة الألعاب الباراولمبية في باريس.

تضم البعثة الرياضية الايرانية للبطولة 18 رياضيًا ورياضية في مجموعتي ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين.

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