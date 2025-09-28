لاعب ايراني يحرز الميدالية البرونزية ببطولة العالم لالعاب القوى لذوي الإعاقة

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه مساء اليوم الاحد، انه في اليوم الثاني من منافسات بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الإعاقة، وفي سباق رمي الرمح فئة F57، شارك الايراني أمان الله بابي، حيث نفذ رميات بمديات 48.5 متر، 50.14 متر، 50.45 متر، 49.15 متر، 50.75 متر و51.55 متر على التوالي؛ ولقاء أفضل رمية له التي بلغت 51.55 متر، حلّ "بابي" بالمركز الثالث على مستوى العالم وتقلد الميدالية البرونزية.

وبهذه النتيجة، تمكن لاعب المنتخب الايراني من تطوير رقمه القياسي بنحو 4 أمتار مقارنة بدورة الألعاب البارالمبية.

وعلى امتداد هذه المنافسات، سيشارك ممثل ايران الثالث ببطولة العاب القوى لذوي الاعاقة في الهند، "عليرضا مختاري"، سيشارك في منافسات رمي الجلة، والتي ستنطلق عند الساعة 7:05 صباحًا بتوقيت إيران.