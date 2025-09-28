  1. إيران
لاعب ايراني يحرز الميدالية البرونزية ببطولة العالم لالعاب القوى لذوي الإعاقة

احرز لاعب المنتخب الوطني الإيراني لألعاب القوى لذوي الإعاقة "أمان الله بابي"، الميدالية البرونزية في سباق رمي الرمح ببطولة العالم التي أقيمت في الهند.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه مساء اليوم الاحد، انه في اليوم الثاني من منافسات بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الإعاقة، وفي سباق رمي الرمح فئة F57، شارك الايراني أمان الله بابي، حيث نفذ رميات بمديات 48.5 متر، 50.14 متر، 50.45 متر، 49.15 متر، 50.75 متر و51.55 متر على التوالي؛ ولقاء أفضل رمية له التي بلغت 51.55 متر، حلّ "بابي" بالمركز الثالث على مستوى العالم وتقلد الميدالية البرونزية.

وبهذه النتيجة، تمكن لاعب المنتخب الايراني من تطوير رقمه القياسي بنحو 4 أمتار مقارنة بدورة الألعاب البارالمبية.

وعلى امتداد هذه المنافسات، سيشارك ممثل ايران الثالث ببطولة العاب القوى لذوي الاعاقة في الهند، "عليرضا مختاري"، سيشارك في منافسات رمي الجلة، والتي ستنطلق عند الساعة 7:05 صباحًا بتوقيت إيران.

