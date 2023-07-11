تشغيل مفاعل بوشهر النووي منع انبعاث 50 مليون طن من الغازات الملوثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن مسؤول التشغيل في مفاعل بوشهر النووي في ايران "رضا بنا زادة" ان تشغيل هذا المفاعل منع انبعاث 50 مليون طن من الغازات الملوثة الى الغلاف الجوي في كل سنة.

واضاف بنا زادة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ان مفاعل بوشهر النووي الذي ينتج الف ميغاواط من الكهرباء يلعب دورا هاما في منع الاحتباس الحراري، وان الاستفادة من الطاقات المتجددة هي حاجة ملحة وضرورة في عالم اليوم وان الطاقة النووية تلعب دورا هاما في هذا المجال.

وتابع " في بعض البلدان يتم تامين 70 بالمئة من احتياجاتهم من الطاقة بواسطة المفاعلات النووية وفي ايران ايضا هناك مخطط مرسوم لبلوغ هذا الهدف ".

واكد بنا زادة بأن المستقبل هو للطاقة النووية وان ايران قد اعدت خطة جيدة لانتاج الكهرباء في المفاعلات النووية.

واشار الى بناء 55 مفاعلا نوويا في القارة الآسيوية وقال" ان كمية الوقود الاحفوري، محدودة ، وان العديد من الدول تبحث عن بدائل لهذا الوقود وان بناء المفاعلات النووية يعد خطوة هامة في هذا المجال.

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