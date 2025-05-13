مؤتمر إيران النووي يبدأ فعاليتاته بنسخته الـ31 في مشهد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المؤتمر يشكل منصة علمية بارزة لتبادل الآراء، واستعراض أحدث الإنجازات، وتعزيز التعاون الوطني في مجال العلوم والتقنيات النووية.

وتشمل المحاور الرئيسية للمؤتمر هذا العام الموضوعات التالية: استخدام الأشعة والتقنيات الإشعاعية الحديثة والفيزياء وتقنيات الاندماج النووي والبلازما المفاعلات النووية والتقنيات الكمية ودورة الوقود والمواد النووية والحوكمة النووية والتنمية المستدامة.

ويضم اليوم الأول من المؤتمر عروضاً متخصصة حول المفاعلات البحثية حول العالم وتطبيقاتها

وتقديم نظام التصوير بالنيترونات في مفاعل طهران واختبار الوقود النووي في مفاعل طهران وإنتاج النظائر المشعة وتشعيع الأحجار الكريمة في مفاعل طهران وعرض تقديمي حول مفاعلات أصفهان البحثية.

ويُعد هذا المؤتمر حدثا علميا بارزا في إيران، يهدف إلى دعم مسار البحث والتطوير في المجال النووي، وتوسيع آفاق استخدامه السلمي في قطاعات متعددة.

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