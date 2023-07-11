قاليباف يدعو إلى تعزيز هيكلية رابطة البرلمات الآسيوية وتطوير العلاقات فيما بينها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي ، على هامش اجتماع اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية في رابطة البرلمانات الآسيوية ، الذي عقد صباح اليوم (الثلاثاء) في فندق آزادي بطهران ، برؤساء الوفود البرلمانية الحاضرة في هذا الاجتماع واجرى معهم جولة من المباحثات .

ورحب قاليباف ، برؤساء الوفود البرلمانية وتمنى لهم التوفيق في تحقيق الأهداف التي حددتها اللجان ، واعتبر القرن الراهن بانه قرن آسيا وشدد على أن رابطة البرلمانات الآسيوية (APA) يجب أن تتخذ الخطوات والتخطيط نحو المستقبل من خلال هذه النظرة.

كما صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي أنه نظرا للتطورات الدولية ، من الضروري لمجموعة APA أن تعمل باستمرار على تعزيز وتحديث هيكلها وتطوير العلاقات بين البرلمانات الآسيوية.

بدوره أكد نائب رئيس مجلس النواب الفلسطيني علي أحمد فيصل ، في هذا اللقاء ، على ضرورة التلاحم بشأن القضية الفلسطينية ، وطالب الدول الأعضاء بإدانة جرائم الكيان الصهيوني ، خاصة في جنين.

وشدد رئيس الوفد البرلماني القطري في هذا الاجتماع على ضرورة دعم جميع الدول الآسيوية لفكرة محاربة كراهية الأديان والنصوص المقدسة ، بما في ذلك القرآن الكريم.

كما أعرب رئيس الوفد البرلماني الهندي ، في معرض تأكيده على ضرورة تعزيز السلام في آسيا ، عن امتنان البرلمان الهندي لاستضافة جمهورية إيران الإسلامية.

ووفقًا لهذا التقرير ، فقد أعربت الوفود الأخرى الحاضرة في هذا الاجتماع عن تقديرها وشكرها لجمهورية إيران الإسلامية ، وخاصة مجلس الشورى الإسلامي لاستضافتها اجتماعات اللجنة في طهران.

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