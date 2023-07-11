بدء اجتماع اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية بالجمعية البرلمانية الآسيوية في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ صباح اليوم اجتماع اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية بالجمعية البرلمانية الآسيوية في طهران باستضافة مجلس الشورى الاسلامي وبمشاركة 20 دولة، بما في ذلك أذربيجان والبحرين وبنغلاديش والصين وقبرص والهند وإندونيسيا والكويت ولبنان والعراق وباكستان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية وروسيا وسوريا وتركيا والإمارات العربية المتحدة وفيتنام والبرلمان العربي .

وقبل بدء الرسمي لمراسم الافتتاح، رحب محمد باقر قاليباف برؤساء الوفود البرلمانية الحاضرة في هذا الاجتماع، واجرى محادثات معهم.

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