  1. إيران
  2. السياسة
١١‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١٠:٥٤ ص

بدء اجتماع اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية بالجمعية البرلمانية الآسيوية في طهران

بدء اجتماع اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية بالجمعية البرلمانية الآسيوية في طهران

بدأ قبل دقائق اجتماع اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية بالجمعية البرلمانية الآسيوية في طهران بحضور 22 عضوا من أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ صباح اليوم اجتماع اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية بالجمعية البرلمانية الآسيوية في طهران باستضافة مجلس الشورى الاسلامي وبمشاركة 20 دولة، بما في ذلك أذربيجان والبحرين وبنغلاديش والصين وقبرص والهند وإندونيسيا والكويت ولبنان والعراق وباكستان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية وروسيا وسوريا وتركيا والإمارات العربية المتحدة وفيتنام والبرلمان العربي .

وقبل بدء الرسمي لمراسم الافتتاح، رحب محمد باقر قاليباف برؤساء الوفود البرلمانية الحاضرة في هذا الاجتماع، واجرى محادثات معهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1934879

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات