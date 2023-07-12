السودان... قصف عشوائي في أم درمان تسبب بمقتل 34 شخصاً بينهم أطفال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت الوزارة في بيان أن "34 شخصاً قتلوا من بين التجار في سوق الملجة في أم درمان نتيجة للقصف العشوائي"، مشيرةً إلى أنه كان هناك أطفال بين القتلى.

ولم تصدر القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حتى الآن بيانات رسمية بشأن القصف الذي وقع ليلة الثلاثاء، بحسب الوزارة.

ومنذ ساعات، تزايدت الدعوات لإيجاد حلّ للنزاع الآخذ في الاتساع في السودان مع اقتراب الشهر الثالث من اندلاعه، فيما دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الثلاثاء، محكمة العدل الدولية إلى التحقيق في "جرائم حرب" مرتكبة في إقليم دارفور.

بالتزامن مع ذلك، حذّرت الأمم المتحدة من أنّ السودان "على حافة حرب أهلية شاملة" قد تزعزع استقرار المنطقة برمتها.

وحذّر السفير الأميركي في الخرطوم جون غودفري من أنّ "انتصار أي من الطرفين المتصارعين عسكرياً سيتسبب بكلفة بشرية غير مقبولة وضرر للبلاد".

ومنذ اندلاعها في 15 نيسان/أبريل الماضي، تتواصل المعارك بين الجيش بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو من دون أفق للتهدئة.

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 2800 شخص. ووفق أحدث إحصاءات الأمم المتحدة، فإنّ الصراع في السودان تسبب حتى الآن بتشريد نحو 3 ملايين شخص، بينهم نحو 700 ألف عبروا الحدود إلى دول مجاورة، وخصوصاً مصر شمالاً وتشاد غرباً.

/انتهى/