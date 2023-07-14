روسيا تصحح موقفها بشأن الجزر الايرانية الثلاث

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان موقف بوغدانوف جاء في اجتماع مع السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي ، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ومنها تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي سياق الردود على ما نشر عن الاجتماع الاخير بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي ووزير الخارجية الروسي، أكد بوغدانوف على موقف بلاده الثابت تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية كبلد صديق واحترام سيادتها ووحدة اراضيها.

وكان البيان الصادر عما يسمى بالحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون ، والذي صدر يوم الاثنين الماضي قد اشار الى الادعاءات الاماراتية بشان الجزر الايرانية الثلاث مبديا الدعم لما سمي "جهود الامارات لحل هذه القضية عبر الحوار الثنائي مع ايران او عن طريق محكمة العدل الدولية" .

وقد اثار البيان ، احتجاج الجانب الايراني ، حيث اتخذ وزير الخارجية الايراني ومسؤولين ايرانيين آخرين مواقف صريحة، وتم ايضا استدعاء السفير الروسي في طهران الى وزارة الخارجية الايرانية لابلاغه الاحتجاج على ما تضمنه ذلك البيان.

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