برعاية رئيسي البلدين... توقيع 4 مذكرات تعاون بين إيران واوغندا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شهدت العاصمة الاوغندية كامبالا اليوم مراسم التوقيع على وثائق ومذكرات التفاهم للتعاون بين إيران وأوغندا حيث وقع مسؤولو البلدين على 4 وثائق للتعاون.

واشتملت وثائق التعاون التي ابرمت برعاية رئيسي البلدين على الإعفاء من التأشيرات ، والتعاون الزراعي ، وإنشاء اللجنة المشتركة الدائمة ، والبيان المشترك لوثائق التعاون الاربعة بين جمهورية إيران الإسلامية وأوغندا.

تم استقبال الرئيس الايراني حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي ، رسميًا من قبل رئيس أوغندا، يويري موسوني، وذلك في إطار رحلته إلى إفريقيا.

وتوجه الرئيس إلى كينيا أمس خلال زيارته الإقليمية إلى إفريقيا، وكان عقد اجتماع مشترك لوفود البلدين رفيعة المستوى ، وتوقيع وثائق التعاون ، وشرح نتائج المشاورات الرسمية في مؤتمر صحفي مشترك .

وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الإيراني إلى دول أفريقية بعد 11 عامًا ، والتي تتم وفقًا لسياسة الخارجية الشاملة والمتوازنة، التي تقوم على أساس التقارب والتعددية الاقتصادية للحكومة الثالثة عشرة ، بهدف زيادة وجود إيران في سوق الاستيراد التي تبلغ قرابة 600 مليار دولار في القارة الأفريقية.

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